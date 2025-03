Grazie a Bosch i camion di LC3 'osservano' strade e traffico

E' stata completata la prima fase del programma Visual Data Collection durante il quale 50 veicoli industriali pesanti della flotta LC3 sono stati dotati di sistemi video avanzati Bosch funzionanti secondo un approccio event-driven.

Grazie a questa sperimentazione 'su strada' è stato creato un database dettagliato di oltre 2.2 milioni di immagini, che sono state raccolte percorrendo oltre 5.5 milioni di km attraverso 95.611 ore di registrazioni.

Le telecamere catturano solo situazioni critiche o rilevanti, come segnali stradali e ostacoli, ottimizzando la raccolta dati.

Il sistema non raccoglie dunque costantemente le informazioni, ma solo quando l'Ai lo ritiene rilevante per il progetto.

Per il totale rispetto della privacy i dati registrati - che vengono trasmessi direttamente a Bosch tramite la rete mobile - non sono attribuibili ai singoli conducenti e non vengono nemmeno acquisite registrazioni video o audio dell'interno della cabina.

Attraverso questa importante collaborazione con la LC3 di Gubbio (PG) - azienda di trasporti leader nella logistica sostenibile in Italia - Bosch potrà accelerare nello specifico settore della guida autonoma nei trasporti su strada.

Il progetto Visual Data Collection (avviato nel 2022) sta affrontando una delle principali sfide a monte della guida autonoma per i veicoli da trasporto, ma che riguarda anche le autovetture e i mezzi commerciali.

È la necessità di disporre di dati diversificati e reali sulla circolazione e le infrastrutture, elemento base per addestrare gli algoritmi dell'intelligenza artificiale. Si tratta di una enorme quantità di dati che consentono di 'vedere' l'ambiente circostante e far funzionare l'intelligenza artificiale e gli altri software per aumentare la sicurezza sulle strade e il confort della guida.

Una seconda fase introdurrà dispositivi all'avanguardia in grado di ampliare il campo visivo catturando immagini laterali insieme a quelle frontali e consentiranno di monitorare situazioni di guida e di circolazione più complesse.



