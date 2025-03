Parte da GB debutto europeo furgone elettrico Farizon SV

Parte dalla Gran Bretagna l'offensiva di Farizon, la divisione veicoli commerciali del colosso cinese Geely, nell'ambito dei furgoni elettrici con portata oltre la tonnellata.

Il modello Supervan (o più semplicemente SV) farà infatti il suo debutto al prossimo Commercial Vehicle Show in programma a Birmingham dal 29 aprile al primo maggio.

Come già annunciato, l'avvio delle vendite nel Regno Unito, reso operativo grazie alla collaborazione con la Jameel Motors UK, precede l'introduzione della gamma SV - che comprende 5 combinazioni fra lunghezza e altezza della carrozzeria - nell'Europa continentale a partire dalla fine dell'anno.

Il nuovo Farizon SV 'Born Electric' propone una serie di innovazioni avanzate, tra cui la tecnologia drive-by-wire per l'impianto sterzante, l'esclusivo design con montante nascosto tra le porte della cabina e quelle scorrevoli per il carico e un contenitore della batteria cell-to-pack.

In particolare l'unico livello di allestimento previsto include diverse caratteristiche premium di serie, tra cui il sistema di monitoraggio del carico utile, i sedili riscaldati, il volante multifunzione riscaldato, il parabrezza riscaldato, la sorveglianza video esterna panoramica a 360 gradi e una suite completa di sistemi di sicurezza ADAS.

Tutto questo si combina con una costruzione della piattaforma e della carrozzeria che ottimizza capacità di carico, carico utile, autonomia e altezza di carico (è ultra-bassa, la migliore del mercato).

Farizon SV può essere scelto con batteria al litio ferro fosfato (LFP) nelle due versioni da 67 kWh o 83 kWh, oppure (solo nella versione maxi-spazio L3H3) con una batteria al nichel manganese cobalto (NMC) da 106 kWh.

In tutti i casi il propulsore elettrico produce 170 kW (231 Cv) con 336 Nm di coppia. A seconda delle versioni il carico utile varia tra 1.100 e 1.300 kg con un volume utilizzabile compreso tra 6,9 e 13 metri cubi. La capacità di traino arriva a 2.000 kg con rimorchi frenati.

