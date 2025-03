Mercedes-Benz Van, al termine di test dei veicoli multiuso

Avviati i test finali di Mercedes-Benz Van sui futuri veicoli multifunzionali (MPV) ad Arjeplog (Svezia) per certificare che possono resistere anche alle condizioni climatiche più estreme.

Le prove su strada vicino al Circolo Polare Artico fanno parte di un piano di test completo che copre numerose zone climatiche e percorsi di prova. In particolare, l'attenzione è focalizzata sulla dinamica del veicolo e sui sistemi di sicurezza come l'ESP, nonché sulla ventilazione e il riscaldamento dell'abitacolo.

Con la nuova generazione di veicoli multifunzionali Mercedes, i tecnici hanno migliorato la sterzata sull'asse posteriore e la manovrabilità, riducendo significativamente il raggio di sterzata. La nuova architettura elettrica consente anche di adottare la trazione integrale 4MATIC.

Inoltre, tutti i nuovi veicoli saranno equipaggiati con la versione più recente del Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), un sistema di ricarica DC a 800 Volt e un caricatore AC da 22 kW.

La Mercedes-Benz Van Architecture, attualmente in prova al Circolo Polare Artico, a partire dal 2026, sarà la base dei modelli completamente elettrici Van Electric Architecture (VAN.EA) e, in seguito, verrà introdotta la Van Combustion Architecture (VAN.CA) per furgoni dotati di motori a combustione di ultima generazione.

Indipendentemente dal tipo di motore, la nuova architettura del veicolo consentirà una chiara differenziazione tra i furgoni posizionati nel segmento lusso e i veicoli commerciali nel segmento premium. E il portafoglio di furgoni posizionati come veicoli privati spazierà da veicoli familiari di alta qualità e shuttle VIP a lussuose limousine con tanto spazio.

