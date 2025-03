Iveco e Ford Truck sviluppano una cabina per camion pesanti

Accordo tra Iveco e Ford Trucks per lo sviluppo congiunto di una nuova cabina di guida per camion pesanti. Lo si legge in una nota in cui viene sottolineato che l'accordo è vincolante e segue il precedente protocollo d'intesa sottoscritto tra la divisione veicoli pesanti di Ford Otosan e Iveco nel marzo del 2024, trasformandolo in un progetto operativo.

L'accordo di oggi fornisce un quadro contrattuale per lo sviluppo congiunto della cabina e per l'approvvigionamento comune "ove applicabile". Entrambe le aziende produrranno e assembleranno la cabina nei propri stabilimenti, personalizzando specifici concetti di design e vendendo i prodotti sotto i rispettivi marchi, Ford Trucks e Iveco.



