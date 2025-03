Scania sarà protagonista di LetExpo 2025

Anche Scania prenderà parte all'evento dedicato al mondo della logistica, dei trasporti e dei servizi alle imprese, denominato LetExpo 2025, che si svolgerà a Veronafiere da martedì 11 a venerdì 14 marzo 2025.

Nell'area della casa del grifone, presso lo stand B5 del Padiglione 4, il trattore stradale Super da 560 CV sarà protagonista, e verrà configurato con una cabina S e provvisto della nuova interfaccia per l'autista Scania Smart Dash. Si tratta di uno dei simboli più forti in merito all'efficienza del brand, che è impegnato nella riduzione delle emissioni di CO2, nella massimizzazione dei tempi di attività, e nel migliorare le prestazioni di guida, anche attraverso i sistemi di sicurezza.

Inoltre, mediante la piattaforma digitale My Scania e nuovi punti di contatto digitali, il marchio garantisce un'interazione ulteriormente migliorata tra autista, azienda di trasporto e mondo Scania.

Attivando il servizio Fleet Care poi, Scania offre un Fleet Manager dedicato per gestire l'intera flotta, in modo che ogni veicolo sia sempre in condizioni ottimali, grazie ad interventi di manutenzione e riparazione effettuati al momento giusto e minimizzando i tempi di inattività.

Tra i punti di forza della casa non mancano soluzioni di finanziamento e di assicurazione che sfruttano l'esperienza pluriennale di Scania Financial Services.



