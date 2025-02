Iveco celebra 50 anni tra eventi ed edizioni speciali

Iveco si prepara a festeggiare i suoi primi cinquant'anni, dalla nascita nel 1975, anno in cui cinque dei principali costruttori di veicoli industriali europei decisero di unirsi per dare vita al nuovo marchio. Per l'occasione è pronto un programma di attività pensate per rendere omaggio alla lunga storia di innovazione nel settore dei trasporti.

Iveco è uno dei principali protagonisti nel settore dei trasporti a livello mondiale, grazie a una presenza globale di una realtà produttiva composta da 7 impianti e 8 centri di ricerca e sviluppo in Europa, Asia, Africa, Oceania e America Latina, oltre che di una rete di concessionari con 3.500 sedi tra punti vendita e centri di assistenza che supportano clienti in oltre 160 Paesi.

"In questi 50 anni - ha commentato Luca Sra, president, truck business unit, Iveco Group - Iveco è cresciuta con spirito di collaborazione e innovazione. Il nostro successo è una testimonianza dello sforzo collettivo di tutti coloro che hanno preso parte al nostro viaggio: i nostri dipendenti, concessionari, clienti e partner".

L'anniversario dei 50 anni di Iveco culminerà in una manifestazione di quattro giorni intitolata '50xBeyond', organizzata da Iveco Group presso le Officine Grandi Riparazioni-OGR di Torino, dal 12 al 15 giugno. L'evento sarà l'occasione per omaggiare la storia del marchio ma anche la sua visione innovativa per il futuro.

Torino, città simbolo per la storia del marchio e le sue origini, e sede di Iveco Group, è stata scelta come location di questo evento per rimarcare il legame tra il marchio e le sue radici. Il legame tra passato, presente e futuro sarà poi il filo conduttore di una serie di attività che si svolgeranno durante tutto l'anno e che andranno ad accompagnare l'importante appuntamento di giugno.

I clienti saranno invitati a Torino e Madrid, sede del marchio Pegaso, dove ora si trova la sede spagnola di Iveco.

Inoltre, diversi modelli rappresentativi verranno esposti in punti iconici del capoluogo piemontese, mentre installazioni artistiche interattive dimostreranno lo spirito innovativo di Iveco.

Per rendere la ricorrenza ancora più speciale, Iveco lancerà sul mercato veicoli in edizione limitata con una speciale livrea celebrativa, ispirata alla tradizione del marchio e alla sua propensione per l'innovazione. L'Iveco SWay Limited Edition debutterà ufficialmente a maggio in occasione del Moto GP di Misano.

Disponibile in due colorazioni, sarà arricchito da dettagli come un adesivo celebrativo e il logo dell'anniversario, oltre a interni personalizzati. Il Daily, invece, sarà disponibile nelle versioni furgone e cabinato, personalizzate con il logo dell'anniversario.



