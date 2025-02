Mercedes Vans: un'architettura per tutte le alimentazioni

Mercedes-Benz Vans ha annunciato che tutti i van di nuova concezione saranno basati sulla Mercedes-Benz Van Architecture, che sarà adottata sia per i van con motori a combustione di ultima generazione sia elettrici.

A partire dal 2026, verranno introdotti i modelli completamente elettrici della Van Electric Architecture (VAN.EA) a cui si affiancherà una seconda variante dell'architettura, la Van Combustion Architecture (VAN.CA) destinata ai van con motore a combustione di ultima generazione.

Indipendentemente dalla trasmissione, la nuova architettura del veicolo consente una chiara differenziazione tra i van per uso privato nel segmento di lusso e i transporter per uso commerciale nel segmento premium.

Entrambe le varianti, VAN.EA e VAN.CA, condividono circa il 70% dei componenti comuni e saranno prodotte sulla stessa linea.

Questa nuova architettura consente di massimizzare le sinergie e di generare economie di scala con un portafoglio prodotti estremamente flessibile.



