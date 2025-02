Ford E-Transit, test superati al London Ambulance Service

Sono in servizio a Londra, a disposizione dei paramedici che intervengono per le emergenza, due ambulanze elettriche allestite sul Ford E-Transit e progettate con il supporto del team Ford Pro Special Vehicles.

Il London Ambulance Service (LAS) ha deciso di adottare veicoli elettrici anche per ruoli di prima linea (sono già in campo le Ford Mustang Mach-e come auto mediche) per accelerare il suo Carbon Neutral Plan, che mira ad azzerare le emissioni dirette di CO2 entro il 2040.

Dopo un anno di sperimentazione il LAS afferma che le sue ambulanze elettriche Ford E-Transit hanno prodotto un risparmio sui costi del carburante di quasi il 75% rispetto agli equivalenti veicoli alimentati a gasolio con turni di 12 ore che non hanno quasi mai visto scendere sotto il 50% la carica della batteria.

"È gratificante vedere il London Ambulance Service riconoscere la capacità delle ambulanze elettriche E-Transit - ha detto Mandy Dean, direttore veicoli commerciali, Ford of Britain and Ireland - e contribuire così a dimostrare che l'autonomia e la versatilità dei veicoli elettrici sono tali da confermare che possono essere utilizzati anche in ruoli di emergenza per supportare il loro lavoro salvavita".

