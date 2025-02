Volkswagen Transporter e Caravelle dal Bulli verso il futuro

Primo contatto funzionale e dinamico sulle strade dell'Attica, in Grecia, con i nuovi Volkswagen Transporter (merci) e Caravelle (persone) eredi del mitico Bulli datato 1949.

Due mezzi professionali che sono il frutto di una importante collaborazione tra il Gruppo tedesco e la Ford dato che condividono elementi costruttivi e propulsivi, elettronica e software ed anche il sito produttivo (Kocaeli in Turchia).

Ora, a distanza di sei mesi dalla presentazione che era avvenuta al Salone IAA Transportation 2024, i nuovi Transporter e Caravelle si apprestano ad arrivare nelle concessionarie italiane di Volkswagen Veicoli Commerciali pronti ad offrire - come settima generazione - più spazio, più carico utile e soprattutto una gamma di sistemi propulsivi al passo con i tempi, come chiedono le normative ma anche le esigenze dei clienti.

L'offerta prevede infatti tre efficienti versioni a trazione anteriore con motori turbodiesel da 110, 150 e 170 Cv (la seconda anche con trazione integrale 4Motion).

La gamma 'tradizionale' - che è perfetta per molte categorie di utenti professionali e non - sarà integrata all'inizio del 2026 con una variante eHybrid plug-in con potenza di sistema di 232 Cv e che utilizza il sistema ricaricabile abbinato al motore benzina 2.5 e allo uno specifico cambio automatico a variazione continua. La percorrenza 100% elettrica arriva fino a 60 km.

Altra grande novità di questa settima generazione sono gli e-Transporter ed e- Caravelle che saranno disponibili dal primo trimestre del 2026. Previste le varianti da 85 kW (115 Cv) e 100 kW (136 Cv). Per tutti la trazione è posteriore, con un sistema elettrico 4Motion in tempi successivi. La capacità della batteria è di 64 kWh netti, per un'autonomia che può arrivare a 357 km.

Come abbiamo avuto modo di verificare sulla viabilità greca attorno ad Atene, questa settima generazione dei 'commerciali' Volkswagen convince per il miglioramento dell'assetto e il conseguente livello di confort dinamico più elevato.

Questo per effetto della maggiore rigidità della struttura e la presenza di sospensioni con montanti McPherson anteriori (completata da barra stabilizzatrice) e uno schema indipendente con bracci longitudinali al retrotreno.

Nonostante le maggiori dimensioni, al volante di Transporter e Caravelle si apprezza anche il raggio di sterzata ridotto (che era una prerogativa del modello precedente) pari a 11,9 metri con il passo corto e 13,0 in quella lunga. Una dote che enfatizza anche la comodità del nuovo volante in cui i comandi secondari - aspetto interessante nei climi freddi - si azionano anche indossando i guanti.

Entrati in cabina (che può avere due o tre posti), si apprezzano nel Transporter e nel Caravelle la postazione di guida 'professionale' e l'ergonomia ottimale dell'arredamento e dei comandi. Gli interni, va ricordato, sono stati riprogettati e ottimizzati nei minimi dettagli. Ne è un esempio la plancia, che propone un ampio display facilmente gestibile ma anche tasti fisici posizionati in modo ottimale. Rispetto alla precedente generazione si apprezza anche l'azionamento elettrico del freno di stazionamento ha permesso di spostarlo al centro liberando così più spazio nel pavimento e - quando è assente la parete divisoria - consentire un migoiore accesso alla parte posteriore. La leva selettrice del cambio automatico (di serie o opzionale a seconda del sistema di trazione) assume ora la forma di un interruttore sul piantone dello sterzo.

L'offerta prevede prezzi IVA esclusa che per il Transporter partono da 34.940 euro del furgone passo normale TDI 110 Cv con cambio manuale e arrivano ai 45.350 del Furgone pallo lungo TDI 170 Cv cambio automatico. Quelli dei Caravelle saranno invece comunicati nei prossimi giorni. Per tutti vale nel mercato italiano la nuova iniziativa 5 Plus che include nel prezzo d'acquisto del veicolo 5 anni di garanzia, 5 anni di manutenzione ordinaria e 5 anni (o 150mila km) del servizio mobilità.

Il cliente può scegliere il Transporter negli allestimenti furgone e kombi (a seconda delle versioni con due passi e due altezze del tetto) ed anche come camioncino doppia cabina e cassone.

Caravelle - che Volkswagen Veicoli Commerciali ha progettato per il trasporto professionale di passeggeri - può essere acquistato con otto o nove posti.

Nella versione base, i nuovi Transporter e Caravelle sono lunghi 5.050 mm (+146 mm rispetto al precedente T6) ed hanno un passo di 3.100 mm, cioè 97 in più. Previsto come opzionale il passo lungo da 3.500 mm che porta la lunghezza totale a 5.450 mm. Grazie alla nuova carrozzeria, che è anche più larga di 128 mm, il volume di stivaggio nei furgoni con passo normale e tetto normale passa ora a 5,8 metri cubi mentre nelle versioni con passo lungo e tetto alto si arriva fino a 9,0 metri cubi. La portata può arrivare a seconda della versione a 1,33 tonnellate.





