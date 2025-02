Gravi difficoltà per Nikola specialista Usa camion 'green'

Nikola, il costruttore Usa di camion elettrici a batteria e con fuel cell alimentata a idrogeno, sta vivendo una profonda crisi finanziaria e starebbe valutando - secondo il Wall Street Journal - di dichiarare bancarotta.

Questa ipotesi potrebbe essere utilizzata per preparare una richiesta di protezione ai sensi delle leggi americane che consentirebbe a Nikola di riorganizzarsi e proteggersi dai creditori.

Dall'inizio della sua attività l'azienda di Phoenix in Arizona ha venduto più di 240 veicoli, ma nel terzo trimestre del 2024 ha registrato una perdita netta di 199,78 milioni di dollari (comunque inferiore ai quasi 426 milioni del terzo trimestre 2023) e dispone di liquidità sufficiente solo fino ad aprile 2025.

Il risultato finale è di 199,78 milioni di dollari di perdite nel terzo trimestre del 2024. In realtà, si tratta di meno della metà di quanto registrato nel terzo trimestre del 2023, quando la perdita netta da operazioni continue ammontava a quasi 426 milioni di dollari. Complessivamente nei primi nove mesi dello scorso anno, Nikola ha registrato una perdita di 481 milioni di dollari, rispetto ai 711 milioni di dollari nello stesso periodo del 2023.



