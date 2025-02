Gamma Fiat Toro si amplia con un nuovo Diesel 2.2 da 200 Cv

Fiat ha deciso di ampliare la gamma brasiliana del pick-up Toro con l'introduzione di un nuovo quattro cilindri turbodiesel di 2,2 litri con potenza di 200 Cv.

Per il cassonato di successo della Casa italiana, risultato nel 2025 il sedicesimo veicolo più venduto del Paese Sudamericano con 53.856 unità, si amplia così l'appeal verso il pubblico di indole più "sportiva".

"Fiat Toro - sottolinea in una nota il Costruttore -, leader nel segmento dei pick-up di medie dimensioni, coniuga praticità urbana e stile di vita avventuroso". Il brillante propulsore Multijet a gasolio sarà offerto per le più ricche versioni Volcano e Ranch. Oltre a offrire una potenza incrementata del 18%, il nuovo motore garantisce anche un picco di coppia di 450 Nm, aumentato del 29% rispetto al passato, a tutto vantaggio dell'impiego del veicolo per il trasporto di carichi pesanti e per il traino di rimorchi.

Proposto con trasmissione a trazione integrale abbinata a un cambio automatico a 9 rapporti, la nuova proposta affianca in gamma il benzina Turbo Flex 270 AT6 a due ruote motrici.

"Questo incremento - sottolinea Fiat Brasile - assicura maggiori prestazioni su tutti i tipi di terreno e offre un'esperienza di guida unica, permettendo di viaggiare a 120 km/h con una rotazione del motore inferiore di 1.500 giri, a vantaggio di maggiori comfort, economia e piacere di guida".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA