Volkswagen celebra 40 anni di commerciali 4x4

Sono passati 40 anni da quando nel 1985 Volkswagen lanciò il T3 Syncro, suo primo veicolo commerciale dotato di trazione integrale. La Casa di Wolfsburg ha celebrato tale ricorrenza al Bremen Classic Motorshow 2025, manifestazione dedicata ai veicoli d'epoca, tenutasi nel primo weekend di febbraio nella cittadina tedesca sulle rive del fiume Weser. Per l'occasione è stato esposto un raro esemplare della serie speciale autocarro cassonato proprio del Transporter T3 Syncro, costruito in soli 60 esemplari. Da allora la gamma si è evoluta notevolmente e oggi, la settima generazione del mezzo tedesco propone la trasmissione 4x4 per il California, il Transporter, il Caravelle e l'elettrico ID.Buzz.

Il T3 Syncro in realtà è stato il primo commerciale leggero VW a trazione integrale di grande produzione ma non il primo in serie in assoluto in quanto nel 1978 furono messi a punto 5 esemplari del T2 con trazione integrale inseribile che furono utilizzati per dei test nel Sahara. Il T2, però, era stato lanciato nel 1967 ed era ormai a fine ciclo produttivo, così il Costruttore decise di posticipare la messa in linea della versione 4x4 a dopo l'arrivo della nuova generazione, optando poi per una soluzione con trazione integrale permanente.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA