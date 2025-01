Ford Pro leader europeo nei commerciali per 10 anni consecutivi

Ford Pro si conferma leader nel mercato europeo dei veicoli commerciali per il decimo anno consecutivo, chiudendo anche in Italia un anno da record. Con un forte incremento delle immatricolazioni, Ford Pro ha registrato il miglior anno di sempre, superando le aspettative e consolidando la sua posizione dominante nel settore. Ford Pro in Italia ha, infatti, raggiunto il record storico di volumi, con oltre 35.000 unità (più di 7.000 rispetto al 2023) e di quota di mercato, ora al 19.7%, con una crescita di 3 punti percentuali rispetto al 2023. Una performance che testimonia la fiducia riposta dalle aziende italiane in Ford Pro.

I modelli di punta della gamma, come il versatile Transit Custom, l'inarrestabile Ranger e il funzionale Tourneo Custom, hanno contribuito in modo determinante a questo risultato.

Transit Custom e Ranger, in particolare, mantengono la loro posizione al vertice dei rispettivi segmenti dal 2016, a segno della loro costante popolarità e affidabilità. Anche il Tourneo Custom si conferma un punto di riferimento nel suo segmento, contribuendo al successo complessivo del marchio. Nel panorama dei veicoli elettrici, E-Transit si conferma leader di segmento per il secondo anno consecutivo, a riprova dell'impegno di Ford Pro verso la mobilità sostenibile e l'innovazione.

"Questi numeri straordinari dimostrano come le aziende italiane, di ogni dimensione e tipologia, scelgano di affidarsi a Ford Pro per essere sempre più efficienti e produttive - ha commentato Fabrizio Faltoni, amministratore delegato Ford Italia - La loro crescita è la nostra crescita e siamo orgogliosi di supportare le aziende con soluzioni che aumentino la loro produttività, contribuendo al loro successo. Il nostro impegno è costante: continueremo a investire in tecnologie e servizi per rispondere alle diverse esigenze, in un mercato in continua evoluzione".



