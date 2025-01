Hymer Grand Canyon S CrossOver, praticamente inarrestabile

Tra i furgoni camperizzati, l'Hymer Grand Canyon S CrossOver sfrutta un corredo tecnico che lo rende inarrestabile e adatto all'esplorazione. Infatti, sfrutta un impianto solare da 95 Watt posizionato sul tetto, oltre a 4 batterie al litio da 80 Ah e ad un inverter, che fanno parte del sistema smart battery, per poter fare camping in completa autonomia fino a 10 giorni di seguito. Contraddistinto da un'estetica in cui spiccano gli adesivi con dettagli verdi, l'assetto rialzato, e la barra a LED sul parabrezza che si può collegare all'impianto di illuminazione per utilizzarla su strada, questa realizzazione Hymer può contare sulla trazione integrale permanente 4Matic di Mercedes, sulla distribuzione della coppia completamente variabile e, all'occorrenza, sugli pneumatici chiodati, e sulle protezioni per motore e serbatoi dell'acqua, in modo da poter viaggiare su ogni terreno nella massima sicurezza. All'interno, grazie al Connect System è possibile comandare tutti gli impianti direttamente dal cellulare, mentre l'impianto di riscaldamento a gasolio da 6 kW ed il frigorifero a compressore offrono potenza e consumi ridotti ed il filtro dell'acqua, di serie, incrementa la disponibilità idrica. Con un numero di posti letto che va da 2 a 4, questo veicolo, da configurare, ha un costo base di 136.800 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA