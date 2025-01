Man TruckScenes, sistema di sensori e dati su guida autonoma

Man è il primo costruttore di autocarri a pubblicare i dati di guida e dei sensori nell'ambito dello sviluppo dei sistemi di guida automatici. Il set di dati 'Man TruckScenes' comprende 747 scene di guida ed è accessibile gratuitamente per gli sviluppatori, le università e le istituzioni scientifiche. Lo scambio aperto di tali set di dati liberamente accessibili e gratuiti tra differenti attori, come produttori, università e sviluppatori di software che lavorano indipendentemente l'uno dall'altro sulla guida autonoma, accelera lo sviluppo e promuove la standardizzazione dei formati dei dati. Inoltre, consente un confronto standardizzato dei risultati e dei metodi come riferimento per studi scientifici e agevola la collaborazione con partner di sviluppo esterni.

''Set di dati come Man TruckScenes sono una risorsa importante per lo sviluppo basato sui dati. Esistono già numerosi set di dati pubblicamente disponibili per il settore delle autovetture, ma non per quello degli autocarri. Con Man TruckScenes ci stiamo attivando per colmare questa lacuna'', afferma Frederik Zohm, membro del Consiglio di Amministrazione per la ricerca e lo sviluppo in Man Truck & Bus.

Il set di dati pubblicato da Man mappa principalmente le operazioni di guida sulle autostrade tedesche e sulle relative tratte di collegamento, nonché le operazioni di guida negli ambienti terminali. Questo copre la domanda del trasporto da hub a hub tra i centri logistici, scenario applicativo sul quale Man si sta concentrando per la guida senza conducente. Il set di sensori dedicato alla raccolta dei dati è composto da quattro telecamere, sei lidar, sei radar, due unità di misura inerziale per determinare la posizione nello spazio circostante (IMS) e dati del sistema di navigazione satellitare globale (GNSS) ad alta precisione. Man TruckScenes è il primo set che include dati radar 4D con copertura a 360°, diventando così il più grande set di dati di questo tipo con un bounding box 3D annotato. Durante la creazione delle 747 scene, è stata prestata attenzione anche alle differenti condizioni meteorologiche. Le scene sono suddivise in set di dati per la formazione, la prova e la convalida, contengono i dati dei sensori e del veicolo di una singola sequenza di guida insieme alle annotazioni corrispondenti che servono a descrivere la situazione di guida oltre che a registrare le condizioni ambientali e a segnare gli oggetti circostanti il veicolo. Ciò costituisce a sua volta la base per l'apprendimento automatico nello sviluppo di reti neurali per la guida autonoma. L'uso di set di dati pubblici consente inoltre una valutazione standardizzata delle prestazioni e della qualità del riconoscimento dell'ambiente per l'esecuzione del compito di guida. Questo facilita anche il monitoraggio dei continui miglioramenti nelle prestazioni del riconoscimento ambientale.

Man è impegnata in diversi progetti di ricerca e sviluppo per la guida autonoma dal 2018: al termine di questo progetto, nel corso di quest'anno, sono previsti test pratici del prototipo con un conducente di sicurezza in autostrada. La guida autonoma per i camion è destinata ad entrare nella produzione di serie alla fine del decennio.



