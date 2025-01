Calano vendite del Cybertruck, e Tesla introduce gli sconti

Il momento per le attività commerciali di Tesla non è dei più felici, visto che anche il modello top della gamma - il più che originale Cybertruck - soffre di una debole domanda.

Le vendite non sono state all'altezza delle aspettative, visto che le 39mila unità immatricolate nel 2024 sono ben lontane da quel traguardo di un milione di esemplari che il ceo di Tesla Elon Musk aveva indicato nel 2023 basandosi sui preordini per il Cybertruck al momento del lancio.

Come scrive l'autorevole magazine specializzato Automotive News, l'entusiasmo per questo costoso modello (in Usa il listino parte da 81.985 dollari) e di conseguenza anche il Cybertruck è entrato a far parte dei modelli 'promozionati'.

Non c'è stato, come per altri modelli Tesla, un vero e proprio ribasso del listini, ma gli acquirenti possono usufruire di sconti che variano da 1.600 a 2.630 dollari a seconda che si tratti di esemplari nuovi o 'demo' usati per i test con i clienti.



