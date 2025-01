Debutto europeo al Salone di Bruxelles per Ram 1500 RHO

Stile muscoloso, 540 Cv sotto il cofano e performance elevate, il pick-up Ram 1500 RHO si prepara a sbarcare in Europa. Presentata in anteprima al Salone di Bruxelles, la versione sportiva cassonato del costruttore yankee arriverà negli autosaloni dei vari mercati del Vecchio continente in quest'inizio di 2025, con ordini in apertura entro gennaio. Alla rassegna belga la Casa del Gruppo Stellantis ha presentato anche la meno potente e più accessoriata versione Laramie Night Edition del Ram 1500, contraddistinto da dettagli neri e interni ricercati.

Motore Hurricane High Output (H/O) 6 cilindri turbo di 3,0 litri, accreditato di una poderosa coppia massima di 706 Nm, sospensioni posteriori a cinque bracci al posto delle classiche balestre e pneumatici maggiorati sono i principali segni distintivi del 150 RHO. L'altezza da terra aumentata di 5 cm, sino a un massimo di 30 cm, permette al mezzo di affrontare guadi sino a 81 cm di profondità. Il ripartitore di coppia attivo e l'assale posteriore Dana 60 con differenziale autobloccante elettronico è un altro elementi esclusivo di questa particolare versione che abbina ammortizzatori adattivi Bilstein al sistema di controllo dinamico Active Terrain Dynamics di Ram.

Riconoscibile per la presa d'aria specifica sul cofano anteriore, all'interno questo modello sfoggia poltrone anteriori in pelle, regolabili elettricamente a 12 vie e con funzione di massaggio, oltre a ricami e vari dettagli specifici e a un impianto hi-fi da 900 W con 19 altoparlanti, firmato Harman Kardon.

Per quello che riguarda la capacità lavorative, il Ram 1500 RHO può trasportare un carico di 650 kg e ha una capacità di traino di 3,5 tonnellate.

Equipaggiato, invece, con un meno potente 3.0 Hurricane da 420 Cv e 636 Nm di coppia, il Ram 1500 Laramie Night Edition ha nell'equipaggiamento di serie il sistema di infotrattenimento Uconnect 5 con touchscreen da 14,4 pollici, doppia ricarica wireless, schermo del passeggero anteriore da 10,2 pollici, oltre al sistema hi-fi Harman Kardon. Le poltrone anteriori sono riscaldabili e ventilate, quelli posteriori riscaldabili come lo è il volante. Standard anche il tetto apribile, i cerchi da 22 pollici neri, in tinta con le pedane laterali.



