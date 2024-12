MG Extender, in arrivo seconda generazione anche elettrica

È stata avvistata in Cina una nuova versione del pick-up Extender di origine tailandese con cui lo storico marchio MG britannico (ora di proprietà cinese) aveva debuttato cinque anni fa in questo segmento. Le immagini pubblicate da CarNewsChina evidenziano che rispetto alla prima edizione il nuovo Extender - che dovrebbe debuttare nel 2026 in Australia, importante mercato mondiale per i pick-up - MG ha scelto di conferire al veicolo un aspetto meno ricercato e più 'spartano', eliminando alcune inutili ricercatezze del primo modello.

L'operazione - cosa più che logica visto il portafoglio delle marche e dei modelli del Gruppo Saic, che possiede MG - è relativamente semplice. Si tratta infatti di un cambio del veicolo base che nel caso dell'edizione del 2019 era un T60 Max della sussidiaria LDV. Per il nuovo MG Extender, secondo gli esperi, la base (carrozzeria compresa) con sistema propulsivo anche 100% elettrico dovrebbe provenire dal modello eTerron 9 della Maxus, il brand 'cugino aziendale' di MG e anch'esso elemento della galassia Saic.

Oltre alla variante 'e' con doppio motore da 325 kW (442 Cv) complessivi e il pacco batteria da 102 kWh, il pick-up doppia cabina Terron 9 sarà proposto - per soddisfare le esigenze di gran parte dei mercati globali - con un turbodiesel 2.5 da 222 Cv che aziona tutte e quattro le ruote con uno schema meccanico tradizionale.

