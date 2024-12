Scania in Italia da 50 anni tra obiettivi raggiunti e futuro

E' stato un 2024 di obiettivi raggiunti e progetti importanti in vista del prossimo futuro, per Scania che in Italia ha celebrato quest'anno i suoi primi cinquant'anni in Italia. Tra il rafforzamento sul territorio e nuovi traguardi tagliati sul fronte del mercato, il cammino del marchio del Grifone in Italia ha anche fatto registrare ulteriori rafforzamenti con l'apertura di nuove strutture.

"Negli ultimi dodici mesi - ha commentato Enrique Enrich, presidente e AD di Scania - Scania ha fatto tante cose , anche sul fronte elettrico dove il mercato ancora non reagisce ma dove la tempistica per noi è una sfida. Abbiamo fatto investimenti in ricerca e sviluppo. A Fine 2025 inaugureremo un terzo pilastro indutriale (dopo il primo europeo in Olanda e il secondo in Brasile ) in Asia, dove Scania è cresciuta nell'ultimo decennio".

Al termine di un anno che segna un passaggio importante per Scania in Italia, lo sguardo è ora rivolto al prossimo futuro, tra impegni già cominciati e un corso del mercato tutto da definire.

"Il 2025 sarà un anno complesso - ha detto ancora Enrich - con un mercato dei camion minore e una situazione geopolitica che ci preoccupa. Ma sarà un anno difficilissimo anche per la nostra concorrenza. Le nostre 112 officine ci danno la tranquillità per affrontare un anno difficile ma con una squadra preparata".

In Italia, Scania ha poi annunciato il rafforzamento della sua presenza sulla costa con l'apertura di una nuova officina: Scania Adriatica Cesena, di proprietà di Scania Commerciale SpA.

L'iniziativa rappresenta un passaggio strategico per lo sviluppo dell'area della provincia di Forlì-Cesena, iniziato nel 2022 con l'operazione della Concessionaria Scania Adriatica.

Scania Adriatica Cesena nasce dall'acquisizione dell'officina storica Ricci Tir Service che da oltre 50 anni rappresenta un punto di riferimento per i clienti Scania nel territorio.

Provvista di impianto fotovoltaico per ridurre l'impatto carbonico derivato dalle proprie operazioni, la sede della nuova officina in Via Ferruccio Parri a Cesena (FC) ospita 18 collaboratori che operano in una struttura di 1.800 metri quadri, provvista di un centro tachigrafico e di un piazzale di 2.000 metri quadri.

In provincia di Trento, invece, Scania si è aggiudicata la gara indetta dalla Provincia Autonoma di Trento per la fornitura di quattro nuovi sgombraneve destinati al rinnovamento della flotta del Servizio Gestione Strade del Cantiere Provinciale. I mezzi rappresentano l'avanguardia per il settore in termini di sicurezza, efficienza dei consumi e di tecnologia installata a bordo.

