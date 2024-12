Parte la produzione di Evig, erede elettrico dell'Ape Car

Proprio a pochi giorni dalla notizia dell'uscita di scena dell'iconico motocarro Ape Car Piaggio dalla Svezia arriva l'annuncio dell'imminente debutto commerciale di Evig, reinterpretazione in chiave elettrica e a basso impatto ambientale dell'Ape.

A due anni esatti dal reveal, è infatti iniziata la produzione presso la Clean Motion AB dei primi lotti del 3 ruote ad uso urbano Evig N.ativo elettrico, si tratta di un motocarro come l'Ape Car ma con dimensioni maggiori, visti i 3,14 metri di lunghezza contro i 2,5-2,66 a seconda delle versioni del Piaggio.

Grazie ad una costruzione modulare che prevede l'impiego di un telaio Alko in alluminio ed altri elementi in materiali leggeri, Evig ha una massa è di soli 250 kg ed Evig e può trasportare - prevalentemente per le consegne dell'ultimo miglio - fino a 350 kg di merci con un volume utile che arriva a 2,5 metri cubi.

Oltre che per una motorizzazione elettrica Valeo ad alta efficienza - nelle due versioni da 9,7 kW per autorizzare una velocità massima di 60 km/h e di 4 kW per quella limitata a 45 km/h - Evig è caratterizzato da un pannello solare di 2,5 metri quadrati sul tetto che può generare fino a 0,670 kW di corrente e ridurre dunque la dipendenza dalle infrastruttura di ricarica.



Il consumo di energia del motocarro Evig è compreso fra 5 e 10 kWh ogni 100 km, per un'autonomia compresa fra 100 e 200 km a seconda della batteria e delle condizioni di carica solare aggiuntiva.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA