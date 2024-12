Atessa protagonista del programma Stellantis CustomFit

Stellantis CustomFit è il programma dedicato ai veicoli commerciali, per la conversione e la personalizzazione che, attraverso una piattaforma digitale connette direttamente clienti e allestitori, in modo da facilitare la gestione delle richieste mediante percorsi distinti.

Nello specifico, il primo percorso si riferisce alle trasformazioni strutturali, come, ad esempio, i cassoni fissi o ribaltabili, che sfruttano listini standardizzati con le configurazioni più richieste per ridurre i tempi di produzione.

Il secondo percorso, invece, riguarda le trasformazioni in-house e beneficia della collaborazione di una rete di oltre 550 partner certificati a livello mondiale per ottimizzare i tempi di consegna.

La nuova generazione dei large van Peugeot Boxer, Citroën Jumper e Opel/Vauxhall Movano, prodotti nello stabilimento di Atessa, rappresentano il cuore di queste trasformazioni, che riguardano anche il nuovo e-Ducato.

In pratica, ogni anno, ad Atessa viene trasformato quasi il 20% dei veicoli prodotti, grazie a una collaborazione con più di 100 fornitori altamente specializzati, che offrono una gamma praticamente infinita di combinazioni di allestimenti.

