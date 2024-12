Mercedes, nuova era per i van grazie alla piattaforma Van.Ea

Novità in vista per i veicoli commerciali della Stella. A partire dal 2026, Mercedes-Benz Vans introdurrà la nuova architettura elettrica per furgoni (Van.Ea), modulare e scalabile. Con Van.Ea, in pratica, Mercedes-Benz traccia la strada per un'era completamente nuova dei van.

Nel dettaglio, Van.Ea consente una chiara differenziazione tra i van ad uso privato nel segmento del lusso e i van ad utilizzo commerciale nel segmento premium. La gamma di modelli per uso privato spazierà da van familiari di alta qualità e navette vip limousine, esclusive a spaziose, per soddisfare le aspettative di clienti altamente sofisticati. Ampliando la fascia alta della sua gamma di prodotti, Mercedes-Benz Vans sta definendo un segmento unico nel suo genere.

La showcar rappresenta la visione di Mercedes-Benz Vans di una lussuosa limousine, elegante e spaziosa e offre una prospettiva su come soddisfare le richieste dei clienti più esigenti. La prima mondiale della nuova architettura della Stella è prevista nella primavera del prossimo anno.



