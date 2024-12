Al via a Wörth la produzione del Mercedes-Benz Actros L

Il nuovo Mercedes-Benz Actros L si prepara a conquistare le strade italiane ed europee. Il primo esemplare del mezzo pesante tedesco è, infatti, uscito dalla fabbrica di Wörth: di colore verde metallizzato, allestito con cabina Pro particolarmente curata dal punto di vista aerodinamico, dotato di trasmissione a due ruote motrici, segna un passo importante per il Gruppo tedesco nel campo dei trasporti ad alimentazione tradizionale per i suoi consumi contenuti. Proprio lo studio delle forme della cabina, decisamente efficiente dal punto di vista dell'aerodinamica, ha permesso di tagliare i consumi del 3%.

"Mercedes Benz Trucks mira sempre a offrire ai propri clienti le migliori soluzioni di veicoli per tutte le tecnologie di propulsione - sottolinea una nota diffusa da Stoccarda -. I camion Diesel rimarranno indispensabili nelle varie regioni del mondo ancora per un po' di tempo. Con il nuovo Actros L, l'azienda ha ulteriormente migliorato molti aspetti della propria collaudata ammiraglia. Questo si riflette dall'esterno nel design rivoluzionario della cabina".

Per Daimler Truck l'arrivo dell'Actros L, che segue di poche settimane quello dell'elettrico eActros, segna un importante momento dell'offensiva commerciale europea che, tra l'altro, in questi giorni ha visto proprio la fabbrica di Worth come sede per la cerimonia delle ultime unità dei 500 camion Actros, ordinati dalla compagnia di trasporti lituana Finéjas Group. Si è trattato di uno dei più importanti ordini registrati dalla Casa della Stella in tutto il 2024 e ha interessato degli Actros 1845 a due ruote motrici equipaggiati con il motore Diesel OM471 di 12,8 litri, con configurazione di potenza massima di 449 Cv.





