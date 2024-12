Veicoli commerciali, quarta flessione consecutiva a novembre

A novembre il mercato dei veicoli commerciali registra il quarto calo consecutivo, con 16.107 immatricolazioni: oltre 3.000 unità in meno rispetto alle 19.151 dello stesso mese 2023, una flessione del 15,9%.

Le immatricolazioni di veicoli elettrici puri mostrano una quota ferma all'1,9% nei primi 11 mesi, in calo rispetto al 3,3% dello stesso periodo del 2023, mentre nel mese di novembre si attestano al 2,5% rispetto all'1,9% di un anno fa.

Unrae stima per la chiusura del 2024 un mercato a 198.000 immatricolazioni, con un lieve incremento (+0,7%) rispetto alle 196.552 unità del 2023, confermando una sostanziale tenuta del comparto nonostante le difficoltà congiunturali.

La previsione per il 2025 è di 190.000 immatricolazioni, in calo del 4% (-8.000 unità), ma comunque superiore alla media degli ultimi otto anni, che si attesta a 183.500 unità.

Il presidente Michele Crisci sottolinea: "Per il comparto dei veicoli commerciali il piano di incentivi Ecobonus 2024 ha evidenziato alcune criticità nella sua struttura, con il conseguente residuo di circa 14 milioni di euro sui 53 stanziati. Pertanto auspichiamo l'adozione di un piano pluriennale a partire dal 2025, che tenga in considerazione i correttivi più volte proposti per migliorarne l'efficacia. A questo, bisognerebbe accompagnare risorse finanziarie mirate ad interventi specifici, ad esempio nell'ambito della fiscalità, al fine di centrare con determinazione gli ambiziosi obiettivi di transizione energetica tracciati dall'Unione europea".



