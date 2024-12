Nokian rinnova la gamma pneumatici per furgoni

Con i Cargoproof C, Seasonproof C1 e Snowproof C il costruttore finlandese di pneumatici Nokian rinnova il suo portfolio di prodotti destinati ai furgoni. Si tratta di una gamma di proposte in grado di coprire le esigenze di utilizzo del mezzo per 365 giorni l'anno, con qualunque clima.

Il Cargoproof C è una copertura estiva sviluppata per un utilizzo con condizioni esterne variabili, che promette risposte precise alle istruzioni di sterzata e stabilità di guida anche con carichi pesanti. "La massima durata - spiegano i tencnici finlandesi - è ottenuta grazie all'esclusiva tecnologia dei fianchi in aramide (che protegge contro impatti, tagli e buche), ad una costruzione robusta dello pneumatico e ad una mescola di gomma ben spessa, secondo le ultime tecnologie del settore.

Inoltre, grazie alla loro bassa resistenza al rotolamento permettono di risparmiare carburante e ridurre le nocive emissioni di diossido di carbonio".

Il Seasonproof C1 è, invece, un prodotto "quattro stagioni" con spiccate specifiche per i climi rigidi: promette, quindi, performance di alto livello sia con pioggia sia con nevischio e neve. Progettato per offrire una risposta equilibrata, punta anche su durata e chilometraggio per convoncere all'acquisto.

Infine, Nokian Tyres Snowproof C è un invernale progettato offrire il meglio di sé in condizioni difficili e con impieghi gravosi. "La nuova e ampia selezione estiva di pneumatici per furgone - sottolineano dalla Scandinavia -comprende dimensioni da 15 a 17 pollici e velocità nominali pari a R (170 km/h), S (180 km/h), T (190 km/h) e H (210 km/h). I nuovi pneumatici Cargoproof C saranno disponibili per i consumatori a partire da febbraio 2025", per Seasonproof C1, invece, ordini aperti già dallo scorso novembre.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA