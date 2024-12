Mercedes Classe V, arriva in gamma il Marco Polo Horizon

Mercedes-Benz festeggia il decimo compleanno della Classe V suggellando questo anniversario con l'aggiunta di un nuovo modello alla gamma della Classe V, la versione Marco Polo Horizon. Già ordinabile ad un prezzo di partenza di 58.939,95 euro (per il mercato tedesco), questa versione offre tutte le innovazioni disponibili su Classe V, introducendo una serie di aggiornamenti che riguardano, in particolare modo, il design.

A seconda del pacchetto di dotazioni selezionato, la griglia del radiatore è incorniciata da una striscia luminosa a Led. Un altro tocco di stile è dato dai fari Multibeam adattivi a Led.

Il posteriore è caratterizzato da luci a Led ridisegnate e, in combinazione con il lunotto apribile separatamente, da una nuova striscia cromata che riporta la scritta Mercedes-Benz. Questa versione è inoltre disponibile con un nuovo design dell'abitacolo ed una serie di innovazioni votate a migliorare l'esperienza di bordo per offrire il massimo comfort.

Tra queste la funzione Keyless e il riscaldamento del volante, oppure ancora l'illuminazione ambientale, ora a 64 colori, e l'immancabile sistema multimediale MBUX, ora aggiornato, che porta con sé un significativo aumento del comfort grazie a funzioni aggiuntive come L'Energizing Comfort.

Ad aumentare ulteriormente l'appeal di questo veicolo ci sono i sistemi di sicurezza e assistenza con funzioni potenziate e aggiuntive. Il veicolo ricreazionale offre anche la massima funzionalità, con un massimo di sette posti a sedere e cinque cuccette. Per soddisfare le esigenze individuali, sono disponibili sei pacchetti di dotazioni: sotto il cofano, per tutte le versioni, è previsto l'efficiente motore diesel OM654, con trazione posteriore di serie o trazione integrale opzionale.



