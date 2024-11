Scania a IBE 2024 tra sostenibilità e tecnologia

In occasione di IBE 2024, in programma a Rimini dal 19 al 21 novembre, Scania presenterà per la prima volta in Italia un autobus Classe II a batteria con ingresso ribassato. L'occasione sarà anche quella per approfondire i dettagli sull'intera gamma touring e il nuovo pacchetto Services 360, portafoglio di servizi per l'assistenza dei bus Scania.

Oltre al nuovo low-entry 100% elettrico Classe II con carrozzeria Castrosua, a Rimini sarà presente una 'squadra' composta da Touring HD 11,00 m due assi di Bonomi e Touring HD 13,70 m tre assi di DG Bus. I veicoli disponibili per il test drive in fiera saranno invece gli Scania Touring HD 11,00 m due assi di Caldana Europe Travel e Scania Touring HD 12,10 m due assi di Erbetta.

I riflettori, in fiera, saranno puntati sulla proposta di Scania per la decarbonizzazione del trasporto passeggeri nel contesto interurbano, che si rafforza con un prodotto 100% elettrico frutto dell'esperienza del Grifone in campo e-mobility.

Il nuovo telaio con carrozzeria Castrosua, predisposto anche per l'allestimento con altri costruttori, è disponibile in due versioni: una variante a quattro batterie con una capacità installata di 416 kWh e una variante a cinque batterie con una capacità installata di 520 kWh. Quest'ultima consente un'autonomia di oltre 500 km.

"Le soluzioni Scania sono molto apprezzate dai nostri clienti - ha commentato Roberto Caldini, direttore People Transport Solutions di Scania Italia - per la loro semplicità e sostenibilità, sia economica che ambientale. La transizione energetica ha imposto un nuovo approccio e siamo orgogliosi dei risultati che stiamo ottenendo con le soluzioni in portafoglio.

In particolare, il Touring nella sua configurazione a BioLNG è stato insignito del titolo europeo Sustainable Bus Award 2025 in virtù delle prestazioni allo stato dell'arte".

