Bridgestone punta anche sui veicoli commerciali leggeri

Duravis All Season EVO è il nuovo pneumatico firmato Bridgestone e pensato per i veicoli commerciali leggeri. Questo modello, che sostituisce il Duravis All Season, è progettato per garantire la massima efficienza tutto l'anno per gli autisti e per le flotte, dalle consegne regionali all'ultimo miglio urbano, riducendo al contempo i tempi di inattività e i costi.

Insieme ai pneumatici Duravis Van Enliten e Duravis Van Winter Enliten, il nuovo Duravis All Season EVO completa la gamma per furgoni di Bridgestone. Il pneumatico, compatibile con i veicoli elettrici, offre miglioramenti significativi in termini di durata, prestazioni sul bagnato ed efficienza nei consumi di carburante o energia rispetto al modello precedente. Sviluppato con tecnologia Enliten, il nuovo pneumatico premium garantisce un chilometraggio superiore del 15% e una riduzione della resistenza al rotolamento del 15% rispetto al modello precedente. Il nuovo Duravis All Season EVO vanta le migliori prestazioni di aderenza sul bagnato della sua categoria, con un'etichetta UE in classe A2.

Dotato delle marcature Three Peak Mountain Snowflake (3PMSF) e M+S, il nuovo pneumatico è adatto all'utilizzo in condizioni invernali. I miglioramenti delle prestazioni del Bridgestone Duravis All Season EVO contribuiscono anche a una significativa riduzione del costo totale di gestione.

Grazie all'integrazione della tecnologia proprietaria Enliten, con il lancio di Duravis All Season EVO tutta la gamma di pneumatici Bridgestone dedicati al trasporto leggero è ora compatibile anche con i veicoli elettrici.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA