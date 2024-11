Nuovo Diesel 2.2 da 200 CV per il pick-up Ram Rampage

Con l'introduzione di un propulsore turbodiesel di 2,2 litri da 200 Cv, il pick-up Ram Rampage allarga la propria offerta in Sudamerica. L'occasione è stata sfruttata dai responsabili del brand per lanciare con il model year 2025 anche una nuova versione di ingresso alla gamma, denominata Big Horn.

Questo propulsore a gasolio, chiariscono dalla Casa del Gruppo Stellantis, offre prestazioni elevate, bassi consumi ed emissioni contenute. Quattro cilindri sovralimentato a sedici valcole di 2.184 cc, l'unità al debutto presenta un'architettura in linea ed è stata sviluppata specificatamente per incontrare le esigenze degli automobilisti del continente latinoamericano.

Dotato di turbocompressore a geometria variabile ad alta pressione (2.000 bar), vanta il picco di potenza a 3.500 giri al minuto mentre quello di coppia di 450 Nm è disponibile già a 1.500 giri. Abbinato a una trasmissione integrale e a un cambio a 9 rapporti con riduttore, il Rampage 2.2 turbodiesel può accelerare da 0 a 100 km/h in meno 10 secondi. Per la ripresa da 60 a 100 km/h e da 80 a 120 km/h la Casa dichiara rispettivamente 6,4 e 8,0 secondi. Per i consumi, il cassonato del brand yankee nel ciclo urbano si attesta sui 10,6 chilometri per litro mentre in quello extraurbano arriva a 13,3 km/l.

"L'arrivo del nuovo motore 2.2 Turbodiesel da 200 CV e 450 Nm - afferma Juliano Machado, vice presidente Ram per il Sud America -, dimostra che Rampage può unire due punti molto importanti per i clienti: più prestazioni e minori consumi.

Questo è stato possibile solo grazie all'intenso utilizzo di tecnologie all'avanguardia e alla competenza di Ram nello sviluppo di pickup sempre più forti, capaci e robusti. Inoltre, l'inedita versione Big Horn crea un nuovo gateway per un pickup che è già sinonimo di forza e affidabilità. Con questo, Rampage 2025 è ancora più impareggiabile, all'altezza delle richieste dei nostri clienti".



