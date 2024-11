Nuovo Nissan Interstar debutta negli showroom

La famiglia dei veicoli commerciali Nissan si amplia verso l'alto con il nuovo Interstar, che arriva nelle concessionarie italiane ad un prezzo (IVA e Messa su Strada escluse), che parte da 35.200 euro per le versioni diesel Van e da 48.800 euro per quelle EV Van.

Forte di un design elegante, in rapporto alla sua imponenza, offre un'ampia gamma di personalizzazioni sia nelle versioni Van che in quella Chassis Cab allestibile. Inoltre, presenta una garanzia di 5 anni o 160.000 chilometri e di 8 anni o 160.000 chilometri per la batteria nella versione full electric.

Proposto con il motore diesel M920, abbinabile sia al cambio manuale a 6 marce che al nuovo cambio automatico a 9 marce, e declinato nelle versioni da 105, 130, 150 e 170 CV di potenza, a cui corrispondono valori di coppia, rispettivamente, di 330, 350, 360 e 380 Nm, il nuovo Nissan Interstar può essere scelto anche con un powertrain elettrico alimentato e due taglie di batteria. La più grande, da 87kWh, promette un'autonomia di 460 chilometri e, grazie alla possibilità di effettuare la ricarica veloce in corrente continua accettando fino a 130kW, consente di recuperare 252 km di percorrenza in appena 30 minuti. Con la più piccola, invece, l'autonomia si riduce a circa 200 km, mentre la ricarica avviene in corrente alternata ad una potenza di 11kW (22kW per la batteria da 87kWh) e si completa in circa 4 ore.

Tra i punti di forza di questo veicolo commerciale troviamo la porta laterale larga 131,2 cm ed un vano di carico che va dai 10,8 m3 della versione L2H2 a un massimo di 14,8 m3 della versione L3H3. Nella versione più venduta, quella da 35 quintali, il nuovo Interstar 100% elettrico ha un carico utile che va dai 1.394 kg del Van ai 1.450 kg dello chassis.

Nell'analoga variante diesel, invece, il carico utile va dai 1.447 kg del Van ai 1.704 kg dello chassis. Per quanto riguarda la capacità di traino, questa varia da un minimo di 1.500 kg a un massimo di 2.500 kg in base alla versione considerata.

Il comparto relativo ai sistemi di assistenza alla guida annovera la frenata di emergenza, il sistema di mantenimento della corsia, il sistema di riconoscimento dei segnali stradali, l'avviso di stanchezza del guidatore ed il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, oltre al Trailer Sway Assist, che assiste il guidatore quando utilizza un rimorchio. Tra i vari dispositivi presenti, spicca l'innovativo sistema che garantisce la potenza di frenata ottimale indipendentemente dal peso del veicolo.

Infine, per garantire la massima praticità durante i viaggi di lavoro, oltre al diametro di sterzata ridotto rispetto alle versioni precedenti, il nuovo Interstar presenta un abitacolo confortevole e che consente di connettere il veicolo allo smartphone tramite Apple CarPlay o Android Auto.

