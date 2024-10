Daimler Truck protagonista a Ecomondo 2024 con eActros 300

Il nuovo Mercedes-Benz eActros 300 elettrico è il mezzo pesante di riferimento allo stand Daimler Truck di Ecomondo 2024, in programma alla Fiera di Rimini dal 5 all'8 novembre. Sarà questo modello la punta di diamante del gruppo tedesco alla ventisettesima edizione della rassegna romagnola, a cui parteciperà con i modelli più ecosostenibili della Casa della Stella e del brand Fuso.

Il Mercedes-Benz eActros 300 sarà esposto nella versione a 3 assi e passo di 4 metri, con tre pacchi batterie, particolarmente indicata per gli allestimenti adibiti alla raccolta rifiuti nei contesti urbani.

Presente anche il Mercedes-Benz eEconic, secondo truck elettrico a batteria prodotto a Wörth, specificamente progettato per utilizzi urbani, in particolare per l'utilizzo da parte delle municipalizzate.

Muscoli a vista, invece, per il quasi inarrestabile Unimog, sotto i riflettori nella serie U400 per attività di manutenzione estiva ed invernale della rete stradale, versione U427 passo 3600, qui equipaggiato con il nuovo sistema operativo Uni-Touch per la gestione ed azionamento delle attrezzature.

Per Fuso, partecipazione annunciata della nuova generazione dell'elettrico eCanter, ordinabile con sei diversi passi compresi tra 2.500 e 4.750 millimetri e peso totale ammesso tra 4,15 e 8,55 tonnellate. Viene proposto con tre diversi pacchi batterie, per autonomie sino a 200 km per ciclo di ricarica.



