Proseguono i test dei rivoluzionari furgoni Mercedes Van.Ea

Mercedes definisce la nuova famiglia di veicoli commerciali elettrici Van.Ea come il "prossimo passo verso la reinvenzione dei furgoni".

In attesa del debutto che è previsto per il 2026, una serie di prototipi basati su questa innovativa architettura (modulare, flessibile e scalabile) ha iniziato i collaudi su strada nella zona attorno a Stoccarda, in Germania.

L'avvio dei test della Mercedes‑Benz Van Electric Architecture (Van.Ea) risale al giugno del 2024 con un viaggio da Stoccarda fino a Capo Nord con un veicolo appositamente costruito per collaudare telaio, gruppo propulsore elettrico, batteria e componenti dell'impianto ad alta tensione.

Ora i furgoni della famiglia Van-Ea, giunti ad una importante fase di sviluppo, scendono in strada - con una caratteristica mascheratura che riprende nella grafica il tema dei circuiti elettronici - per altri gruppi di test concentrati sull'interazione di tutti i componenti nel veicolo complessivo.

Nel prossimo inverno, poi, la prossima tappa per questa innovativa famiglia di mezzi elettrici per trasporto merci e trasporto persone, sarà un importante test con basse temperature in Svezia.

La nuova Van Electric Architecture - ricorda Mercedes - consentirà una netta differenziazione tra i minivan posizionati nel segmento di lusso (destinati a diventare navette Vip ma anche esclusive limousine) e i veicoli commerciali per le merci, naturalmente inseriti nel segmento premium.

Indipendentemente dal fatto di avere uno schema a trazione anteriore o con quattro ruote motrici, tutti i veicoli costruiti sulla Van Electric Architecture saranno dotati dell'ultima versione del Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), nonché di un sistema elettrico da 800 Volt con caricabatterie in CA da 22 kW.



