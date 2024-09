Piaggio Porter NP6 si rinnova e sarà anche elettrico

Il city truck Piaggio Porter NP6 si rinnova tra performance commerciali e versatilità. Con la nuova gamma 2025 il veicolo punta ora su nuovi allestimenti interni e nuove dotazioni tecniche, con l'obiettivo di segnare un passo avanti di tutta la gamma Porter. La prima evoluzione riguarda gli aspetti della sicurezza, grazie alla adozione di una serie completa di dotazioni elettroniche di controllo del veicolo, della marcia e di assistenza alla guida.

Si tratta di una serie completa di funzioni ADAS che si sommano ai nuovi allestimenti per un comfort di livello ancora superiore e a un adeguamento totale alle normative GSR step 2 e sulla cybersecurity. Le nuove funzioni ADAS che ampliano funzionalità e sicurezza di Porter NP6 includono L'avviso di collisione durante la manovra di parcheggio (PCW). Sistema che, tramite l’ausilio di sensori ad ultrasuoni installati sul paraurti posteriore, rileva gli ostacoli nell’area circostante al veicolo, facilitando le manovre in spazi ristretti e in fase di retromarcia.

Presente anche il sistema di Frenata Automatica di Emergenza (AEB). Tramite telecamera anteriore, rileva potenziali collisioni con veicoli, pedoni o ciclisti, fornisce un avviso di collisione frontale e frena automaticamente per evitare l’impatto e, nel caso, ridurne la gravità. La frenata automatica, che viene applicata dal sistema ESC, è preceduta da un avviso acustico. La frenata di emergenza può essere annullata o disattivata dal conducente.

Il Sistema di Rilevamento Intelligente Della Velocità, invece, riconosce autonomamente i segnali di regolazione della velocità e avverte il guidatore quando i limiti sono superati. Non mancano nemmeno il Sistema di Monitoraggio Stanchezza Del Conducente, il Mantenimento di Emergenza della Corsia, oltre ad altri importanti sistemi di sicurezza come Controllo Elettronico Della Stabilità (ESP), Sistema Di Monitoraggio Della Pressione Pneumatici (TPMS) e Freno Di Stazionamento Elettronico (EPB). In quanto a motorizzazioni, disponibili due varianti denominate CombiFuel, entrambe quattro cilindri in linea di 1,5 litri, Euro 6Ebis-FCM, che si distinguono per la alimentazione combinata benzina-GPL oppure benzina-metano.

Il motore è un quattro cilindri di 1498 cc, con basamento e testata in lega di alluminio, conforme agli standard euro 6Ebis-FCM. Accanto alle motorizzazioni CombiFuel è in arrivo, nei prossimi mesi, la versione elettrica Porter NPE. Porter NP6 è disponibile in sei colorazioni: Amber Orange, Garnet Red, Basalt Grey, Marble White, Opal Blue e Limasa Green.

