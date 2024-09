Renault Master ad Hannover in versione H2-Tech Prototype

Renault punta ancora sulla piattaforma multi-energia e al Salone IAA Transportation di Hannover presenta il Nuovo Master H2-Tech Prototype. Nuovo Master èl'unico veicolo della categoria prodotto in Francia in versione termica, elettrica e a idrogeno, con tutte le varianti di carrozzeria realizzate sulla stessa linea di assemblaggio nello stabilimento di Batilly, nei pressi di Metz.

Se i modelli termici ed elettrici sono già commercializzati, Nuovo Renault Master sarà disponibile nella versione a idrogeno H2-Tech a fine 2025.

L'anteprima mondiale ad Hannover ha preannunciato le caratteristiche della nuova versione a zero emissioni di Master, sviluppata da HYVIA, joint-venture tra il Gruppo Renault e Plug dedicata alla mobilità a idrogeno.

Con la migliore autonomia del segmento, ossia 700 chilometri WLTP ed un tempo di ricarica di 5 minuti, Renault Master punta quindi ad adattarsi ai vari utilizzi intensivi degli operatori professionali, tra versioni furgone, pianale cabinato, telaio cabinato e personalizzabile per gli utenti più esigenti, grazie agli allestitori certificati Renault Pro+.

Nuovo Renault Master H2-Tech Prototype è un'innovazione resa possibile grazie all'esperienza acquisita nell'idrogeno da HYVIA da oltre 3 anni, basandosi sui feedback dei clienti delle prime due versioni H2-Tech, disponibili dal 2023. Quest'innovazione punta ad offrire affidabilità e prestazioni, grazie ad un'architettura a idrogeno integrata nella piattaforma fin dalla progettazione del veicolo, per preservare sia la zona di carico che il carico utile.

L'architettura Dual Power, con batteria e cella a combustibile di nuova generazione, è dotata di un'efficienza energetica che offre un'inedita autonomia, fino a 700 km WLTP, con un sistema multimediale integrato per una gestione ottimizzata dell'autonomia e dei consumi di idrogeno. Il futuro Renault Master H2-Tech commercializzato da Renault potrà contare su una rete di concessionari specializzati H2-Tech, formati per la vendita ed il servizio post-vendita della nuova versione.





