IAA Transportation Bosch cambia nei veicoli commerciali

Bosch vuole cogliere le enormi opportunità che oggi stanno emergendo dalla crescita del trasporto merci a livello mondiale e dal passaggio a sistemi di propulsione alternativi. A questo scopo, l'azienda riorganizzerà la propria attività relativa ai veicoli commerciali nell'ambito del settore di business Mobility. L'annuncio è stato dato in occasione dell'evento IAA Transportation che si è aperto ad Hannover.

A partire da gennaio 2025, sotto la guida di Jan-Oliver Röhrl, che diventa vicepresidente esecutivo per i veicoli commerciali e off-road, Bosch riunirà diverse competenze in questa nuova business unit. "Siamo convinti che questa nuova configurazione offrirà vantaggi ai nostri clienti - ha detto Röhrl - e che il risultato sarà una collaborazione ancora più efficace. Insieme, vogliamo che i veicoli commerciali circolino sulle strade in modo ancora più efficiente e sicuro".

Una decisione coerente con lo sviluppo che nei prossimi anni caratterizzerà il trasporto merci in tutti gli ambiti, da quelli dell'ultimo miglio a quelli su lunghe distanze e in cava e cantiere.

Secondo le previsioni dell'azienda, mentre nel 2024 la produzione mondiale di veicoli rimarrà ferma rispetto all'anno precedente, Bosch Ipotizza un ultimo trimestre con buoni risultati e quindi una leggera crescita delle vendite di Bosch Mobility a fine anno nonostante il contesto di mercato molto difficile.

Bosch Mobility punta a raggiungere vendite globali superiori a 80 miliardi di euro entro il 2029. Alla base anche la varietà dei sistemi di propulsione messi a disposizione dei costruttori.

Ad esempio Bosch prevede che, nel 2035, circa un nuovo veicolo commerciale su tre sarà elettrificato e uno su dieci utilizzerà le fuel cell.

Così come un altro ruolo determinante sarà svolto dalle competenze e dalle capacità di Bosch nelle architettura Elettriche/Elettroniche, dato che il numero crescente di software e servizi connessi per la gestione delle flotte comporta la presenza sul mercato di veicoli commerciali aggiornati e aggiornabili.

"La transizione dei veicoli commerciali verso sistemi di propulsione alternativi avrà successo solo se manterremo la neutralità tecnologica e continueremo a sviluppare tutte le tipologie di sistemi di propulsione e a renderle più efficienti - ha affermato Markus Heyn, membro del consiglio di amministrazione di Bosch e presidente del settore di business Mobility - Nei prossimi anni, prevediamo che la continua crescita del trasporto merci globale e il concomitante passaggio a sistemi di propulsione alternativi per i veicoli commerciali determineranno una nuova impennata per le nostre attività. Per noi, il business dei veicoli di grandi dimensioni è tutt'altro che marginale visto che un quarto delle nostre vendite del settore Mobility proviene da camion e furgoni".



