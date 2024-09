Fuso eCanter Next Generation, l'elettrico di successo

Davvero importante il contributo alla riduzione delle emissioni quello che Daimler Truck realizza con la consolidata diffusione del veicolo 100% a batteria Fuso eCanter, un mezzo da 8,55 tonnellate che si presta ai più svariati allestimenti per i trasporti e i servizi.

All'IAA Transportation di Hannover è presente Fuso eCanter Next Generation a trazione completamente elettrica in due interessanti allestimenti: un furgonato con passo da 4.450 mm e carrozzeria da 6,2 m per l'impiego nella logistica e un mezzo di analoghe caratteristiche tecniche con allestimento per la raccolta dei rifiuti comunali dello specialista Kaoussis.

"Con l'eCanter esposto per la prima volta alla IAA come veicolo per la raccolta rifiuti - ha sottolineato Florian Schulz, responsabile vendite, marketing e assistenza clienti di Fuso Europa - dimostriamo ancora una volta che l'eCanter è un veicolo ideale per le applicazioni comunali. Lo facciamo con il veicolo in tutte le sue varianti e in numerosi mercati europei dimostrando che l'Electric Mobility funziona.

"Che si tratti di clienti flotte o di imprese individuali - ha ribadito Schulz - l'eCanter rende estremamente semplice il passaggio all'impiego di un light truck completamente elettrico.

Con oltre 46 varianti, l'eCanter copre l'85% delle applicazioni dei veicoli convenzionali in Europa".

Nell'ambito della presenza IAA Transportation di Hannover i clienti possono guidare l'eCanter Next Generation (nelle due varianti da 4,25 e 7,5 tonnellate) con cassone o furgone, o semplicemente sedersi al volante. L'incontro con il brand Fuso è anche l'occasione per approfondire la conoscenza dell'ecosistema Fuso che comprende consulenza sulle ricariche, sulle configurazione e sugli equipaggiamenti. Ma anche training di guida e altri servizi come il leasing eService e i contratti di assistenza.

