Volvo Trucks incrementa l'uso di acciaio a basse emissioni CO2

Volvo Trucks incrementa l'uso di acciaio a basse emissioni di CO2. Prodotto con materiali riciclati e con energia non fossile, questo acciaio sarà utilizzato in decine di migliaia di camion Volvo a partire dal prossimo anno. Volvo, che è stato il primo produttore di camion al mondo ad introdurre questo tipo di acciaio nei suoi veicoli elettrici nel 2022, sta estendendo l'uso dell'acciaio a basse emissioni di CO2 a tutte le trasmissioni. Il nuovo acciaio è prodotto dall'azienda svedese SSAB e si chiama SSAB Zero. È realizzato con materiale riciclato e prodotto utilizzando energia elettrica e biogas privi di fonti fossili. Di conseguenza, le emissioni di CO2 sono ridotte di circa l'80% rispetto alla produzione di acciaio convenzionale con energia fossile.

L'anno prossimo, il telaio di circa 12.000 camion Volvo sarà realizzato in acciaio a basse emissioni di CO2. Ciò comporterà un risparmio di 6.600 tonnellate di CO2 equivalenti. Man mano che la disponibilità di acciaio a basse emissioni di CO2 aumenterà, verrà introdotto in altri modelli di camion e in altre parti del veicolo. Volvo sta inoltre pianificando la sostituzione di altri materiali nei suoi camion con alternative a basse emissioni. "Questo è un ulteriore passo avanti verso la nostra vision: emissioni zero. L'acciaio è uno dei materiali principali dei nostri camion. Stiamo cercando di sostituire anche altri materiali, come l'alluminio e la plastica, con alternative a basse emissioni. Siamo orgogliosi di essere all'avanguardia nel settore quando si tratta di materiali sostenibili per i nostri veicoli", afferma Jan Hjelmgren, senior vice president Product Management and Quality di Volvo Trucks.

Il potenziale di riduzione delle emissioni di CO2 è elevato: tutto ciò segue la mission di Volvo Trucks che si è impegnata a rispettare l'accordo di Parigi e a raggiungere l'azzeramento delle emissioni di gas serra nella catena di fornitura entro il 2040.



