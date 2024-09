VW Caddy Flexible, più flessibilità di utilizzo del vano

Volkswagen amplia la gamma del suo veicolo tuttofare Caddy, introducendo in listino il modello Flexible. Si tratta di una variante del commerciale tedesco che prevede la possibilità di ripiegare il divano posteriore, sino a trasformarlo in un vero e proprio divisore di carico, per separare dalla parte anteriore della cabina il vano merci, ampliandone la volumetria utile, evitando l'impiego di paratie fisse.

La gamma internazionale, omologata come autocarro N1, prevede la disponibilità dell'allestimento Flexible con i motori a gasolio (2.0 Tdi da 75 kW) e a benzina (1.5 Tsi da 85 kW), anche ibridi plug-in (1.5 eHybrid da 110 kW) che, quindi, con l'aggiunta di un propulsore elettrico e di batterie ricaricabili tramite colonnina può percorrere a zero emissioni sino a 120 km.

Già annunciata anche la variante a quattro ruote motrici.

Proposta sia con la lunghezza standard sia nella variante a passo lungo Maxi, la nuova soluzione permette in pochi secondi di passare dalla configurazione a cinque posti a quella a due e con vano di carico extralarge.

"Grazie a una capacità di carico massima di 2.500 litri nel Caddy Flexible con passo normale o fino a 3.100 litri nel Caddy Maxi, le rispettive esigenze di trasporto - sottolineano da Wolfsburg - possono essere adattate in modo variabile. Con il Caddy Flexible Maxi, è possibile caricare fino a due pallet uno dietro l'altro, proprio come nei modelli senza panca. Il vano di carico è accessibile attraverso le due porte scorrevoli. Il vano di carico posteriore può essere ordinato opzionalmente con vetri o pannelli metallici".

