Toyota all'IAA tra novità di gamma e aggiornamenti

Sarà un'edizione all'insegna dell'intera gamma Professional, quella dell'IAA Transportation 2024 per Toyota. La casa giapponese sarà presente all'evento di Hannover con uno stand di 700 metri quadri. e dedicata a modelli nuovi e rinnovati.

Con il lancio di Proace Max, le attività dei veicoli commerciali Toyota in Europa hanno hanno infatti raggiunto un nuovo traguardo, entrando per la prima volta nel segmento dei furgoni di grandi dimensioni. Toyota è ora presente in tutti i principali segmenti di mercato dei veicoli commerciali leggeri (LCV).

Toyota propone il nuovo Proace Max in versione elettrica a batteria ed è disponibile con una vasta gamma di opzioni di conversione, tra versioni con telaio e allestimenti con cassone fisso o ribaltabile. Toyota ha anche lanciato quest'anno il furgone di medie dimensioni Proace, il compatto Proace City e le rispettive varianti Verso per il trasporto di persone.

Inoltre, il pick-up Hilux per la prima volta sarà equipaggiato con un sistema ibrido a 48V, che permetterà di aumentare l'efficienza con prestazioni di guida ulteriormente migliorate e offrendo un maggiore comfort in ogni contesto di guida.

Kinto Mobility, Toyota Financial Services e Toyota Insurance Services, completano poi l'offerta Toyota Professional e presenteranno i loro servizi anche presso lo stand Toyota ad Hannover. Una sezione dello stand sarà dedicata anche alle soluzioni Toyota per la mobilità a idrogeno, con un prototipo di Fuel Cell Hilux e sistemi di celle a combustibile.

IAA Transportation 2024 andrà in scena dal 17 al 22 settembre presso la Deutsche Messe di Hannover, in Germania.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA