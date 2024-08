Volvo Truck riceve un ordine per 300 camion elettrici da DSV

Volvo Trucks e la società di logistica globale DSV hanno sottoscritto un accordo di cooperazione che riguarda 300 veicoli elettrici pesanti.

L'intesa consiste in uno dei più grandi ordini commerciali di camion elettrici Volvo. Con questo ordine, Dsv avrà una delle più vaste flotte aziendali di mezzi elettrici pesanti in Europa.

Dsv, leader mondiale nel settore dei trasporti e della logistica, si sta muovendo rapidamente verso un futuro più sostenibile su strade e autostrade. Ogni giorno più di 20.000 camion trasportano merci per i clienti dell'azienda in tutto il mondo e un numero crescente di essi diventerà elettrico o alimentato con carburanti rinnovabili nei prossimi anni.

Ora Dsv e i suoi appaltatori, insieme a Volvo Trucks, hanno concordato di pianificare l'impiego di 300 camion elettrici a zero emissioni allo scarico nelle attività di Dsv in Europa, come parte del piano dell'azienda che prevede l'impiego di 2.000 mezzi elettrici nella sua flotta entro il 2030. Con questo ordine, Dsv avrà una delle più grandi flotte aziendali di camion elettrici pesanti in Europa.

Volvo Trucks fornisce soluzioni di trasporto complete per clienti professionali con una rete di assistenza globale che conta più di 2.200 punti in circa 130 Paesi. I camion Volvo vengono assemblati in 12 Paesi in tutto il mondo. Nel 2023 sono stati consegnati circa 145.000 camion Volvo in tutto il mondo.

