Pick-up Ram 1200 sbarca in Messico, sfida Toyota e Nissan

Parte l'offensiva di Stellantis in Messico nell'importante segmento dei pick-up di medie dimensioni, presidiato in altri mercati dell'America Latina da Peugeot Landtrek e dal Fiat Titano.

Lo fa con il Ram 1200 - strettamente imparentato con il Landtrek e il Titano - e come per i 'cugini' derivato dal modello Kaicene F70 di Changan.

In Messico dovrà confrontarsi con l'iconico Toyota Hilux, con lo Chevrolet S10 Max (un veicolo cinese Maxus ribattezzato) e con il Nissan Frontier, anch'esso costruito con un partner in Cina.

Il nuovo arrivato nella gamma Ram non ha nulla a che fare - informa il magazine Carscoops - con il Rampage, un pick-up unibody che circola già per le strade di altri mercati sudamericani. Prendendo in prestito la carrozzeria dai cugini Peugeot e Fiat, il Ram 1200 si distingue per una griglia unica e un prominente emblema Ram sulla sponda del cassone.

E' disponibile in due configurazioni: Regular Cab a due porte e Crew Cab a quattro porte, con diverse lunghezze del cassone per soddisfare le varie esigenze di impiego.

L'allestimento Tradesman entry-level presenta un paraurti in plastica non verniciata e monta ruote in acciaio da 16 pollici.

Le finiture più alte - come Bighorn e Laramie - si distinguono per gli scudi rivestimento in tinta con la carrozzeria, per i cerchi in lega da 18 pollici, per l'illuminazione a Led aggiuntiva (fendinebbia o luci di marcia diurna) e per le griglie con accenti cromati.

Come Fiat Titano e Peugeot Landtrek, il Ram 1200 si basa su un telaio a longheroni e propone un unico motore turbo benzina a quattro cilindri da 2,4 litri che eroga 207 Cv. I livelli Tradesman e Bighorn hanno solo la trazione posteriore, mentre il Ram 1200 Laramie (cioè il top di gamma) vanta un sistema 4WD per affrontare terreni più difficili.

