Volvo Trucks all'IAA 2024 punta su sicurezza e sostenibilità

Sarà uno schieramento all'insegna delle decarbonizzazione e della sicurezza su strada, quella che Volvo Trucks porterà in scena in occasione di IAA 2024. In fiera.infatti, Volvo esporrà veicoli con propulsori elettrici a batteria, celle a combustibile e carburanti rinnovabili nei motori a combustione.

Volvo Trucks allo IAA 2024 esporrà la nuova gamma FH Aero, recentemente lanciata per l'Europa, l'Asia e l'Africa, con varianti elettriche e a biocarburante. Il mercato statunitense ha visto l'introduzione del nuovissimo Volvo VNL su una piattaforma completamente nuova che include tecnologie autonome all'avanguardia.

L'IAA sarà la prima occasione per provare il Volvo VNL in Europa. Entrambi i modelli di camion sono stati sviluppati puntando sull'efficienza dei consumi e sulla sicurezza. "Sono entusiasta di vedere le reazioni sulle nostre nuove gamme di camion e sulle tecnologie future - ha affermato Roger Alm, Presidente di Volvo Trucks - e il nostro schieramento all'IAA di quest'anno mostrerà la forza globale del Gruppo Volvo e dimostrerà il nostro impegno a raggiungere l'obiettivo di zero emissioni e zero incidenti".

All'IAA sarà presente anche il nuovo Volvo FM Low Entry, il primo camion Volvo sviluppato esclusivamente con un gruppo propulsore a batteria e una grande visibilità per il conducente, per una maggiore sicurezza nell'ambiente cittadino.

Il Volvo FH16 Aero sarà presentato con il nuovo motore D17 da 17 litri ad alta efficienza, che aggiunge potenza riducendo il consumo di carburante e le emissioni.

Volvo Trucks mostrerà anche la sua prossima tecnologia e-axle, creata su misura per i camion elettrici a batteria e a celle a combustibile di prossima generazione, che consente una maggiore autonomia elettrica e una guidabilità ottimizzata.

