Renault Master III diventa elettrico con il kit retrofit

Renault affronta il tema della sostenibilità tramite diverse strade, come dimostra la REfactory di Flins, il primo stabilimento europeo dedicato all'economia circolare della mobilità, che si occuopa dell'assemblaggio, del montaggio e del controllo qualità dei kit retrofit per Renault Master III. Sfruttando la struttura industriale del gruppo e le competenze di TOLV sul retrofit elettrico dei veicoli commerciali, Renault può proporre un'offerta per la conversione in elettrico dei veicoli commerciali termici. Infatti, il retrofit rappresenta un'alternativa economica per gli operatori professionali: per rendere un Renault Master III 100% elettrico sono già disponibili kit a partire da 26.900 euro + IVA (dopo bonus retrofit) presso il partner TOLV.

A livello tecnico, la conversione comprende la trasmissione automatica, il motore sincrono a rotore avvolto da 81 CV, una batteria da 52 kWh agli ioni di litio costituita da 12 moduli e 192 celle, che garantisce un'autonomia di circa 200 km ed una ricarica in un'ora e mezza (dal 20 all'80 % su stazione da 22 kW), e la garanzia è di 2 anni /km illimitati sul kit retrofit, e di 4 anni o 150.000 km sulla batteria di trazione.



