Peugeot: arriva il nuovo Boxer con cambio AT8

L'offerta dei veicoli commerciali leggeri di Peugeot si arricchisce di un nuovissimo cambio automatico su Boxer il suo furgone di grandi dimensioni. Si tratta del debutto di questa soluzione tecnica sul modello in questione, che adesso offre un maggior comfort di guida.

Nello specifico, il nuovo cambio automatico AT8 ad 8 rapporti si rivolge agli utenti professionali che trascorrono lunghe ore al volante nelle loro attività quotidiane in condizioni urbane o per spostamenti più lunghi, ed ai clienti privati che desiderano godersi il proprio camper per lunghi viaggi o per il tempo libero.

Il nuovo cambio automatico AT8 è disponibile sul nuovo Boxer spinto dal motore 2.2 BlueHDi da 140 CV e 180 CV, che beneficia dell'omologazione sia Light Duty (Euro 6E) che Heavy Duty (Euro VIE), progettato per consentire allestimenti gravosi. A livello tecnico la trasmissione automatica si distingue per le frizioni di nuovo design che ottimizzano il passaggio delle 8 marce grazie a un'efficiente gestione della coppia motrice, che può raggiungere i 450 Nm con il motore 2.2 BlueHDi da 180 CV: 80 Nm in più rispetto al precedente cambio manuale. Un'altra innovazione del cambio automatico AT8 è rappresentata da un accumulatore idraulico che permette di sfruttare al massimo la potenza del motore riducendo il tempo di risposta del cambio e favorisce un funzionamento più fluido del sistema start & stop.

Infine, la capacità di carico del Boxer è aumentata in modo significativo, in particolare per i camper, raggiungendo ora fino a 5 tonnellate di massa complessiva.

Il nuovo Peugeot Boxer con il nuovo cambio automatico AT8 è disponibile in un'ampia gamma di configurazioni basate su due passi (3,45 m e 4,04 m), mentre i furgoni sono disponibili in due lunghezze (L2 e L4) per un totale di 4 allestimenti che offrono da 13 a 17 m3 di volume di carico. Inoltre, Boxer con passo di 4,04 m è disponibile anche come telaio L3 o L4 cabina singola e telaio L3 o L4 doppia cabina.



