Camion Ev: batteria vs pantografo, test finali in Germania

Un prototipo pre-serie del nuovo Mercedes-Benz eActros 600 elettrico è il protagonista finale in Germania dello studio comparativo eWayBW. Si tratta di una ricerca che punta ad analizzare i consumi e l'operatività dei mezzi pesanti a batterie o a celle combustibile a idrogeno, confrontandoli con prototipi elettrici o ibridi Ev-Diesel che per alimentarsi utilizzano pantografi e cavi aerei, come i treni e i tram.

Sino al prossimo novembre, un esemplare del veicolo della Stella percorrerà a pieno carico 12 volte al giorno un tragitto di 18 chilometri, per complessivi 220 chilometri quotidiani. I dati registrati saranno comparati con quelli raccolti negli scorsi mesi con il resto della flotta sperimentale, che ha incluso uno Scania elettrico con pantografo, cinque Scania ibridi gasolio-elettrico con pantografo e un Iveco-Magirus con Fuel cell alimentate a idrogeno.

Il programma di ricerca eWayBW, della durata di tre anni, ha un costo complessivo di 28 milioni di euro, cifra che ha incluso la realizzazione di una catenaria di 18 chilometri. Le prove su strada aperta al pubblico sono iniziate nel settembre 2021. Il tragitto di prova si articola sulla B462, arteria extraurbana della Repubblica Federale Tedesca che attraversa il nord della Foresta Nera. I mezzi effettuano il loro servizio a pieno carico, per l'azienda di logistica Fahmer: trasportano carta dagli stabilimenti di Gernsbach-Obertsrot all'area logistica della limitrofa Kuppenheim.

Lo studio, finanziato con risorse pubbliche, vede capofila l'assessorato dei Trasporti del Baden-Württemberg. Nel caso del test in corso, le batterie dell'eActros 600 elettrico vengono ricaricate completamente durante la notte, attraverso una colonnina installata nella cartiera.

Nel chiarire che Daimler-Truck non ha intenzione di sviluppare camion Ev con ricarica aerea ma di voler proseguire nella progettazione e produzione di automezzi pesanti "green" a batterie oppure alimentati a idrogeno, Martin Daum, Ceo dell'azienda tedesca ha sottolineato: "L'eActros 600, il modello chiamato a competere con l'autocarro a catenaria in questo confronto tecnologico, è il nostro primo camion elettrico a batteria per il trasporto a lunga distanza. Dall'inizio delle pre-vendite alla fine dello scorso anno, abbiamo già ricevuto più di 1.000 ordini fissi. Questo dimostra che siamo sulla strada giusta con la nostra strategia. Siamo convinti che il nostro eActros 600 darà prova di sé sulla tratta della valle del Murg".



