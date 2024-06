Ford Pro, ricariche a casa semplici e vantaggiose per le Pmi

Nella strategia di elettrificazione di Ford Pro, marchio leader in Europa nei veicoli commerciali, le soluzioni di ricarica rappresentano un elemento centrale nel supporto che l'azienda vuole dare agli artigiani e in generale alle Pmi. Ne è un esempio il programma relativo alla ricarica domestica che si aggiunge alla gamma completa di servizi di supporto che Ford Pro ha progettato per aiutare le piccole e medie imprese a raggiungere i livelli di produttività delle flotte più grandi.

L'offerta include formazione, caricabatterie, installazione, software di gestione e garanzia di cinque anni; inoltre consente la pianificazione della ricarica nelle fasce orarie in cui i costi dell'energia sono ridotti e permette anche il monitoraggio da remoto. Da questa estate la soluzione di ricarica domestica Ford Pro è disponibile per la prima volta nel Regno Unito e successivamente verrà estesa ai principali mercati europei, compreso il nostro. Oggi in Italia la Casa dell'Ovale Blu offre già la wallbox con una serie di servizi aggiuntivi che verranno implementati a breve. La ricarica domestica all-in-one è l'ultimo servizio che si aggiunge alla piattaforma digitale e fisica di Ford Pro che comprende automezzo, ricarica, software, assistenza e finanziamento. Un insieme di iniziative e attività che è stata progettata per aiutare le aziende a ridurre i costi di proprietà e di gestione, lavorare in modo più efficace e semplificare la transizione ai veicoli elettrici. La nuova soluzione di ricarica domestica permette ai piccoli operatori di ricaricare i loro furgoni elettrici (Ev) a casa (ma anche nella sede dell'attività) tra un turno dilaverò e l'altro utilizzando un Ford Pro Home Charger collegato, che Ford Pro installerà, manterrà e garantirà anche con una garanzia di cinque anni.

Il programma per la ricarica domestica si integra anche con Ford Pro Telematics e ne apre l'impiego anche alle flotte, che possono semplificare i rimborsi agli autisti e garantire la conformità delle procedure in ufficio. Infatti le aziende che per il loro servizio con furgoni elettrici Ford si avvalgono di autisti che parcheggiano a casa dei collaboratori durante la notte - potranno integrare il nuovo servizio di ricarica domestica nelle loro operazioni aziendali.

"Stiamo introducendo una soluzione di ricarica domestica connessa - ha affermato Hans Schep direttore generale Ford Pro - che è stata progettata utilizzando la nostra decennale esperienza di lavoro con le piccole imprese". "Il pacchetto Ford Pro Home Charging offre tempi di attività e produttività senza pari per i nostri clienti grazie alla perfetta integrazione con l'esclusivo ecosistema Ford Pro, alle semplici soluzioni di rimborso con visualizzazione su un unico schermo e al supporto post-vendita completo, inclusa una garanzia hardware di cinque anni unica nel mercato".

Ricordiamo che Ford Pro offre un supporto completo per la ricarica pubblica dei propri veicoli elettrici. Il nuovo E‑Transit Custom supporta ricariche rapide in CC fino a 125 kW così da ottenere un passaggio dal 10 all'80% in circa 39 minuti.

Ogni E‑Transit Custom viene inoltre venduto con un abbonamento gratuito di 12 mesi per accedere a oltre 650.000 punti di ricarica pubblici in tutta Europa tramite la rete BlueOval Charge.



