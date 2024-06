Ford E-Tourneo Custom, evolve anche l'elegante people mover

Com'è consolidata tradizione in Casa Ford, ad ogni evoluzione dei suoi van, e in questo specifico caso del Transit Custom per trasporto merci, corrisponde un adeguamento della versione per trasporto passeggeri (che la Casa dell'Ovale Blu definisce people mover) chiamata Tourneo Custom.

Così con il debutto della nuova gamma Transit Custom, che propone importanti miglioramenti derivati dalla completa riprogettazione, arriva in entrambe le famiglie l'inedita variante 100% elettrica, che identifica i due veicoli con una E davanti al nome.

Ford E-Tourneo Custom combina una motorizzazione elettrica con una batteria ad alta efficienza per un'autonomia fino a 325 km e la possibilità di ricariche rapide in corrente continua fino a 125 kW. Questa nuova versione - ideale oltre che per le famiglie numerose nche per le aziende, per gli hotel e il servizio di noleggio con conducente - è caratterizzata da una capacità massima di traino di 2.000 e la possibilità di trasportare comodamente, nel vano di carico (anche con tutti gli otto posti occupati) bagagli e attrezzature sportive senza sacrificare lo spazio per le persone.

Altra importante novità è la tecnologia Pro Power Onboard che consente, inoltre, di sfruttare la batteria dell'E-Tourneo Custom per erogare fino a 2,3 kW attraverso le prese presenti in cabina. Una soluzione, questa, per far funzionare e ricaricare computer, telecamere professionali, e altri dispositivi digitali, naturalmente assieme a utensili o attrezzature sportive e da campeggio.

"Sia che si tratti di fare una gita fuori città nel fine settimana o di accompagnare ospiti all'aeroporto con stile e confort - ha commentato durante la presentazione Hans Schep, direttore generale Ford Pro Europe - l'E-Tourneo Custom è la scelta ideale anche grazie alla connettività che offre e agli elementi distintivi di design che lo caratterizzano".

Schep ha anche ricordato che nella gamma Ford "Il nome Tourneo è sempre stato sinonimo di spazio e versatilità. Oggi, introducendo un modello a zero emissioni, ci rivolgiamo anche a clienti più esigenti e orientati ad acquistatre veicoli con maggiori prestazioni e confort".

E-Tourneo Custom dispone di una batteria da 64 kWh e un motore elettrico da 160 kW (218 Cv) che offorno prestazioni elevate, confort di guida e un'autonomia fino a 325 km grazie anche alla possibilità di utilizzare la funzione One Pedal per ottenere una maggiore efficienza nella frenata rigenerativa e contemporaneamente un'esperienza a bordo più rilassata e confortevole. Il nuovo 'people mover' della gamma Custom può essere ricaricato completamente collegando la presa ad una colonnina trifase da 11 kW a corrente alternata in meno di otto ore. Se si utilizza un impianto per la ricarica rapida da 125 kW in corrente continua il passaggio dal 10% all'80% si ottiene invece in circa 39 minuti.

Apprezzabile nell'E-Tourneo Custom la presenza di una completa gamma di sistemi avanzati di assistenza alla guida tra cui una serie di funzioni disponibili per la prima volta su questo modello. Tra queste, l'Intelligent Adaptive Cruise Control con Lane Centring, il Reverse Brake Assist, il Fully Active Park Assist e un sistema di telecamere a 360 gradi che fornisce una visione completa all'esterno del veicolo per facilitare le manovre in città.

L'ampio abitacolo offre una serie di elementi per rendere il viaggio ancora più confortevole. E' il caso del tetto panoramico in vetro che offre una sensazione di maggiore spaziosità.

L'apertura trasparente propone uno speciale trattamento che blocca gli infrarossi e mantiene l'abitacolo fresco anche durante le ore più calde. Molto comode anche le porte laterali scorrevoli per l'accesso alle due fili di sedili centrali. Sono dotate di azionamento elettrico e permettono l'apertura senza l'uso delle mani, con un semplice movimento del piede accanto alle ruote anteriori.

