Al via ordini in Italia per i camion a idrogeno Holthausen

A pochi giorni dall'ufficializzazione dell'accordo di distribuzione dei veicoli a idrogeno della Holthausen Green Technology, la società alessandrina GreenForce del gruppo Holdim ha aperto gli ordini dei mezzi pesanti fuel cell dell'azienda olandese.

I veicoli della Casa di Hoogezand sono disponibili in diverse configurazioni: dai trattori per semirimorchio ai veicoli commerciali, fino ai mezzi per le municipalizzate, utilizzabili per servizi all'interno dei centri urbani.

Al centro dell'offerta c'è un trattore stradale a tre assi, con motore elettrico da 450 kW alimentato da un pacco di celle combustibili a idrogeno da 200 kW. Sul retro cabina sono posizionati i serbatoi dell'idrogeno, dalla capacità totale di 50 kg. In questa configurazione, l'autonomia media del veicolo è di circa 650 km per pieno di carburante. A richiesta possono essere installati serbatoi per 100 kg di capacità che assicurano 1.100 chilometri di percorrenza.

Per la variante a due 4x2, la configurazione standard prevede 7 serbatoi per un totale di 35 kg di idrogeno, ed percorrenze di 450 km per pieno.

Per Aldo Longana, presidente di GreenForce, "La collaborazione tra Holthausen e GreenForce nasce su basi tecniche e commerciali solide. Vista la partecipazione e la comprensione del progetto da parte della clientela, mi auguro che presto anche i nodi relativi al supporto finanziario vengano presto sciolti".

