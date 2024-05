Daimler-Truck avvia test camion elettrico con guida autonoma

Con il debutto su strada negli Stati Uniti del prototipo Freightliner eCascadia, il gruppo Daimler-Truck conferma il suo impegno nello studio e nello sviluppo di soluzioni per l'autotrasporto a lungo raggio, a zero emissioni e senza conducente. Inizialmente il camion sarà impiegato per usi ripetitivi su un percorso autostradale, con rifornimenti programmati presso le aree di carico/scarico della merce. Realizzato utilizzando come base meccanica l'omonimo veicolo pesante elettrico già in commercio in Nordamerica, il camion dimostrativo è equipaggiato con sensori, tecnologia e software Torc Robotics di gestione per la guida autonoma di livello 4.

Si tratta di dispositivi già provati su strada con il Cascada Diesel. Il progetto attuale prevede la realizzazione di una sistema modulare, flessibile e utilizzabile su differenti piattaforme, per l'impiego ad ampio raggio sui vari modelli prodotti dal gruppo tedesco. Questo punta entro il 2027 a offrire proprio negli Usa una gamma di veicoli pesanti equipaggiati con dispositivi di guida autonoma che, inizialmente, saranno abbinati a tradizionali propulsori a combustione interna. In produzione dal 2022, l'elettrico Freightliner eCascadia con tecnologia di guida standard è già entrato nelle flotte di 55 aziende di trasporto statunitensi: al momento ha totalizzato oltre 9,5 milioni di chilometri percorsi.

A seconda delle dimensioni del pacco batteria installato, il mezzo può percorrere 250, 350 o 370 km per pieno di energia. Adotta accumulatori dotati di ricarica rapida che possono essere riforniti al'80% in 90 minuti. Nel presentare l'iniziativa, John O'Leary, presidente e Ceo di Daimler Truck North America, ha sottolineato: "Combinando tecnologie a emissioni zero e autonome in un unico prodotto, stiamo testando soluzioni per le sfide che i nostri clienti probabilmente dovranno affrontare in futuro, per offrire scelte che consentano loro di fare ciò che sanno fare meglio: mantenere il mondo in movimento oggi e nel futuro. Ciò richiede molta lungimiranza, domande, test, apprendimento, miglioramento e co-creazione con i nostri clienti con anni di anticipo, per trovare la soluzione giusta. Questo camion è un ottimo esempio dell'inizio di quel processo di sviluppo".

