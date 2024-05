Renault e Hyvia al prossimo Rotterdam World Hydrogen Summit

L'appuntamento con l'innovazione della mobilità attraverso l'idrogeno secondo Renault è per i prossimi 13 e 14 maggio quando a Rotterdam nei Paesi Bassi il Gruppo della Losanga assieme al partner Hyvia esporrà al World Hydrogen Summit l'ultima versione del Renault Master Van H2-Tech a idrogeno dotato della nuova architettura H2.

Questo veicolo, trasformato in officina mobile dall'allestitore Kollé, dimostra la flessibilità dell'attuale gamma di Master Van H2-Tech (L3H3+) che unisce tutti i vantaggi di questo sistema propulsivo - zero emissioni, tempo per il pieno ridotto a meno di 5 minuti e 320 km di autonomia in ciclo Wltc - con la possibilità di realizzare nuovi allestimenti: come appunto officina mobile, veicolo per interventi urbani di emergenza, piattaforma aerea, veicolo refrigerato, furgone portascala e molti altri.

Master Van H2-Tech è infatti disponibile in 3 versioni (L2H2 con volume utile di 10,4 m3, L3H2 da 12,6 m3 e L3H3 da 14,4 m3) e carico utile fino a 1.389 kg. Proprio per sottolineare la funzionalità della soluzione basata sul Master Van H2-Tech, al Summit interverranno il prossimo 14 maggio Anouk Poelmann, Ce del Gruppo Renault Paesi Bassi, e Nicolas Champetier, Ceo di Hyvia, che parleranno nella conferenza intitolata 'Hyvia & Renault Group Nederland: at the forefront of hydrogen mobility'.

Il successo della mobilità a idrogeno nei Paesi Bassi, dove esistono 17 stazioni di ricarica a cui se aggiungeranno a breve altre 7, vede l'ecosistema esclusivo e completo per la mobilità a idrogeno di Hyvia tra i principali attori di questa trasformazione.

Per supportare la sua gamma di veicoli commerciali leggeri a idrogeno, l'azienda propone infatti ai clienti professionali le soluzioni di ricarica Hywellì in grado di dispensare idrogeno per una capacità di 100 kg al giorno in stazioni che possono alimentare fino a 20 veicoli.



